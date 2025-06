Gedenken an Beginn der Anti-Assad-Proteste

Hunderte haben am Samstag in Syrien an den Beginn der Massenproteste gegen das Regime von Baschar al-Assad vor 14 Jahren erinnert. Seine Gegner schwenkten Flaggen und Plakate mit der Aufschrift „Die Revolution hat gesiegt“. Assad war vor rund vier Monaten gestürzt worden.