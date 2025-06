Wegen israelischer Drohne: Palästinenser in Moschee gefangen

Um den Schüssen einer israelischen Drohne zu entgehen, mussten am Samstag in Rafah mehrere Palästinenser nach dem gemeinsamen Fastenbrechen in einer Moschee Zuflucht suchen. Aufnahmen zeigen, wie Kinder aus Angst in Tränen ausbrechen.