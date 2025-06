Kanada: Frau greift Muslimin an

In Kanada ist eine Muslimin nach eigenen Angaben Opfer eines islamfeindlichen Angriffs geworden. Laut ihrer Erklärung, die im Nationalrat der Kanadischen Muslime (NCCM) vorgelesen wurde, versuchte eine Frau, die Betroffene in einer Bibliothek in Brand zu setzen.