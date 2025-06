US-Behörden nehmen türkische Studentin fest

Rumeysa Öztürk, eine türkische Studentin in den USA, ist am Dienstag auf offener Straße festgenommen worden. Die Doktorandin an der Tufts University in Boston hatte im vergangenen Jahr einen Artikel in der Studentenzeitung verfasst und darin Israels Handlungen in Gaza als „Völkermord“ bezeichnet.