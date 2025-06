Tausende bei Festgebet an Al-Aqsa

Zu Beginn des Ramadanfests haben sich Millionen Muslime weltweit am Sonntagmorgen für das Festgebet in Moscheen versammelt. Auch auf dem Platz an der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ostjerusalem haben Tausende Muslime das Festgebet verrichtet.