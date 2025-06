UEFA-Kongress wählt den Israeli Zuares ins Exekutivkomitee

Der 49. UEFA-Kongress in Belgrad hat am Donnerstag den Präsidenten des israelischen Fußballverbandes (IFA), Moshe Zuares, mit 31 Stimmen in das Exekutivkomitee gewählt. Vor dem Hintergrund der Forderungen nach einem Ausschluss Israels von internationalen Wettbewerben stößt die Wahl von Zuares auf Proteste.