UN-Kritik an westlicher Berichterstattung über Israels Gaza-Krieg

Die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese attestiert den Medien in Europa eine „schlechte Arbeit“ bei der Darstellung des israelischen „Genozids“ in Gaza. In einem AFP-Interview vom Samstag fordert sie zudem strafrechtliche Untersuchungen.