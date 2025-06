„Wir führen direkte Gespräche mit dem Iran“

Die USA und der Iran kommen laut US-Präsident Donald Trump am Samstag zu Atomgesprächen „fast auf höchster Ebene“ zusammen. Das kündigte Trump am Montag am Rande eines Treffens mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Weißen Haus an.