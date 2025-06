Gaza: Israelischer Angriff auf UNRWA-Zentrum

Die israelische Armee hat am Sonntag ein UNRWA-Zentrum in der Stadt Chan Yunis im Süden Gazas bombardiert. Bei dem Angriff wurde eine Einrichtung des UN-Hilfswerks zur Verteilung von Lebensmitteln und Hilfsgütern an die Zivilbevölkerung getroffen.