Gaza-Friedensdemo in Istanbul

Tausende Menschen haben am Sonntag in Istanbul den israelischen Angriffskrieg im Gazastreifen verurteilt und ihre Solidarität mit den Palästinensern bekundet. Die Demo-Teilnehmer versammelten sich am Beyazıt-Platz und zogen in einem Protestmarsch zur Hagia-Sophia-Moschee.