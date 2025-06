Israelische Soldaten zerstörenmedizinische Hilfsgüter

Aufnahmen aus dem besetzten Westjordanland zeigen einen israelischen Soldaten, der in einem Rollstuhl sitzt und damit spielt. Andere Soldaten schauen zu und lachen. Sie sollen medizinische Geräte in einem humanitären Hilfszentrum in Dschenin zerstört haben.