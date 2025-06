„Israelische Regierung massakriert Palästinenser”

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat beim ersten Treffen der „Gruppe der Parlamente zur Unterstützung Palästinas” auf die humanitäre Notlage in Gaza hingewiesen. Israel begehe wahllos Massaker an Palästinensern, betonte Erdoğan bei seiner Rede am Freitag in Istanbul. Mehr als sieben Prozent der Bevölkerung in Gaza seien bereits getötet oder verstümmelt worden.