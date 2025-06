US-Botschafter in Israel besucht Klagemauer

Der neue US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, hat am Karfreitag die Klagemauer in der Altstadt von Jerusalem besucht. Dort hinterließ Huckabee im Namen von US-Präsident Donald Trump einen Zettel mit der Aufschrift „Für Frieden in Israel. D.T.“.