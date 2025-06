110. Jahrestag des Gallipoli-Feldzugs

Angehörige der neuseeländischen Streitkräfte haben im türkischen Çanakkale den Haka-Tanz der Maori aufgeführt. Die feierliche Zeremonie am Freitag fand zu Ehren der Soldaten des Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) statt, die vor rund 110 Jahren beim Gallipoli-Feldzug gefallen sind.