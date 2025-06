Stromversorgung in Spanien wiederhergestellt

Aufnahmen zeigen, wie in einem Wohnviertel in Madrid Jubelrufe ausbrechen, als die Lichter wieder angehen. Die Stadt war am Montag wegen eines massiven Stromausfalls in Spanien und Portugal mehr als neun Stunden lang fast komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Südwestfrankreich und Marokko waren kurzzeitig betroffen. Die Lage hat sich inzwischen normalisiert.