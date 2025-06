Bundestag wählt Merz im zweiten Anlauf

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: CDU-Chef Friedrich Merz ist neuer Bundeskanzler. Er erhielt am Dienstag im zweiten Wahlgang 325 Ja-Stimmen und damit mehr als die erforderlichen 316 für eine Kanzlermehrheit. Merz' Scheitern im ersten Wahlgang am Dienstagmorgen hatte eine Schockwelle ausgelöst, nicht nur in Deutschland. Er erhielt zuvor nur 310 Ja-Stimmen und verfehlte damit die Kanzlermehrheit. Die Fraktionen von Union, SPD, Grünen und Linken verabredeten daraufhin nach stundenlangen Beratungen eine zweite Abstimmung noch am gleichen Tag. Das geschah durch eine Aussetzung der Bundestags-Geschäftsordnung.