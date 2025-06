Karin Priens bedingungslose Solidarität mit Israel

Karin Prien (CDU) soll im Kabinett von Friedrich Merz neue Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden - und wäre damit die erste jüdische Bundesministerin in Deutschland. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist seit 2017 Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. In den vergangenen Jahren sorgten ihre dezidiert pro-israelischen Äußerungen und Beiträge, unter anderem zum israelischen Angriffskrieg im Gazastreifen, immer wieder für heftige Kontroversen.