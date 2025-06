Merz: Türkiye ein „extrem wertvoller NATO-Partner“

Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Freitag in Brüssel angekündigt, die Zusammenarbeit mit Türkiye ausbauen zu wollen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte Merz, dass Türkiye ein „extrem wertvoller“ und „wichtiger NATO-Partner“ sei. Anlass war ein Treffen zwischen Merz und Rutte am Rande der NATO-Gespräche. Merz betonte die strategische Bedeutung des türkischen Beitrags innerhalb des Bündnisses. Er kündigte zudem an, bald auf Einladung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nach Ankara zu reisen.