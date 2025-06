Rümeysa Öztürk aus US-Haft entlassen

Die türkische Doktorandin Rümeysa Öztürk ist nach mehr als sechs Wochen Haft im US-Bundesstaat Louisiana entlassen worden. Aufnahmen zeigen den Moment nach ihrer Entlassung am Freitag. Rümeysa Öztürk war am 25. März auf offener Straße von maskierten Beamten des US-Heimatschutzministeriums vor ihrer Wohnung in Somerville bei Boston festgenommen und in Handschellen abgeführt worden. Der Vorgang löste weltweit Entsetzen aus. Die Doktorandin an der Tufts University in Boston hatte im vergangenen Jahr einen Artikel in der Studentenzeitung verfasst und darin Israels Gräueltaten in Gaza als „Völkermord“ bezeichnet.