Plattform NEXT 2025 in Istanbul gestartet

Junge Aktivisten und kreative Köpfe aus aller Welt sind am heutigen Samstag in Istanbul bei der Plattform NEXT im Rahmen des TRT World Forums zusammengekommen. Bei Podiumsdiskussionen und Workshops tauschten sie sich über gesellschaftliche und kulturelle Herausforderungen aus.