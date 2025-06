Luxemburg: Protest gegen von der Leyen

Pro-palästinensische Aktivisten haben am Freitag in Luxemburg gegen den Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen protestiert. Dabei warfen sie der EU Mitschuld am Vernichtungskrieg Israels in Gaza vor. Von der Leyen besuchte Luxemburg anlässlich der Feierlichkeiten zum Europatag.