Wegen Pro-Palästina-Post: Linke-Mitglied unter heftiger Kritik

Am 30. April hat Ulrike Eifler, Mitglied im Parteivorstand Die Linke, auf der Plattform X ein Bild geteilt, das Israel vollständig in den Farben der palästinensischen Flagge zeigt. Nun steht Eifler massiv in der Kritik.