„Deutschland macht sich an einem Völkermord mitschuldig“

Mitglieder der Menschenrechtsorganisation Amnesty International haben gegen den Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog protestiert. Bei der Kundgebung am Montag im Berliner Regierungsviertel kritisierte eine Demonstrantin die deutsche Haltung zum israelischen Angriffskrieg in Gaza mit scharfen Worten. „Deutschland macht sich an einem möglichen Völkermord mitschuldig“, sagte sie.