Trump: „Weiße Farmer werden in Südafrika ermordet“

US-Präsident Donald Trump hat Südafrika am Montag beschuldigt, einen „Völkermord“ an weißen Afrikaanern zu verüben. Er kündigte an, 59 weißen Südafrikanern Flüchtlingsschutz zu gewähren. Zudem drohte Trump mit einem Boykott des kommenden G20-Gipfels, sollte die Lage nicht geklärt werden.