Steinmeier erhält Ehrenmedaille von Herzog

Bundespräsident Steinmeier hat am Dienstag bei seinem Besuch in Jerusalem die Ehrenmedaille des israelischen Präsidenten erhalten. Israels Präsident Herzog war am Vortag in Berlin gewesen. Mit dem Doppelbesuch würdigen die beiden Staaten die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 60 Jahren.