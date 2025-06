„Der Ball lag bei Russland”

Bundeskanzler Friedrich Merz macht Russland für das Scheitern der Friedensgespräche zum Ukraine-Krieg verantwortlich. „Wir sind sehr enttäuscht”, so Merz am Freitag beim sechsten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in der albanischen Hauptstadt Tirana.