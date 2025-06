„Frage kann nur von Putin gelöst werden”

Kiew will Wege für Friedensgespräche mit Russland auf höchster Ebene ausloten. Viele „Fragen“ könnten nur so gelöst werden, sagte der ukrainische Vize-Außenminister Serhij Kyslyzja am Freitag in Istanbul. Zuvor hatte es dort direkte Verhandlungen gegeben.