„Menschen verhungern in Gaza“

US-Präsident Trump hat sich auf seiner Nahost-Reise zu der verheerenden Hungerkrise in Gaza geäußert. Gegenüber Journalisten betonte er am Freitag, dass humanitäre Hilfe in dem blockierten Küstenstreifen dringend notwendig sei. Seine Nahost-Reise endete ohne Fortschritte in Richtung einer Waffenruhe.