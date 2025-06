Fatima Hassouna beim Cannes Filmfestival geehrt

Die palästinensische Fotojournalistin Fatima Hassouna ist am Donnerstag beim Cannes Filmfestival geehrt worden. Hassouna wurde am 16. April durch einen israelischen Luftangriff auf ihr Haus in Gaza getötet. Sie war zum Filmfestival eingeladen.