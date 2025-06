Khalils Ehefrau nimmt „Diplom“ entgegen

Der algerisch-palästinensische Aktivist Mahmoud Khalil hat in Abwesenheit ein „Diplom“ erhalten. Seine Ehefrau Dr. Noor Abdalla nahm es am Freitag stellvertretend von der Studenteninitiative „People´s University of Palestine“ in New York entgegen.