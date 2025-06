Hungersnot in Gaza

Aufnahmen aus Gaza zeigen einen älteren Mann, der berichtet, seit mehreren Tagen nichts gegessen zu haben. Der Palästinenser bricht in einer Suppenküche in Tränen aus. Israel hatte mehr als elf Wochen die Einfuhr von humanitärer Hilfe nach Gaza blockiert. Am Montag fuhren nach israelischen Angaben erstmals wieder Lastwagen mit Hilfsgütern in das abgeriegelte Küstengebiet. Doch UN-Sprecher Stéphane Dujarric erklärte am Dienstag, dass bislang keine Hilfslieferung die notleidenden Menschen vor Ort tatsächlich erreicht habe. Internationale Hilfsorganisationen warnen weiterhin vor einer Hungersnot in Gaza.