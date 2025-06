Freie Meinungsäußerung in Deutschland - ein Mythos?

Ist das Recht auf freie Meinungsäußerung in Deutschland nur bestimmten Gruppen vorbehalten? Hunderte Menschen haben am 15. Mai in Berlin den 77. Jahrestag der Nakba begangen. Die Polizei ging dabei gegen die pro-palästinensischen Demonstranten gewaltsam vor, wie auch bei vergangenen Pro-Gaza-Protesten. Andererseits kommen Menschen mit rassistischen Parolen in Deutschland ungestraft davon, wie im Falle des Party-Videos aus Sylt. Ein Vergleich.