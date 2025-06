Messerattacke am Hamburger Hauptbahnhof

Nach der Messerattacke am Freitagabend am Hamburger Hauptbahnhof befindet sich die mutmaßliche Täterin weiterhin in Polizeigewahrsam. Die 39-jährige Deutsche soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Tat wurden insgesamt 18 Menschen verletzt, vier davon schweben laut Polizeiangaben weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei geht derzeit nicht von einem politischen Motiv aus. Dafür gebe es bislang keine Hinweise. „Vielmehr haben wir Erkenntnisse, aufgrund derer wir jetzt insbesondere dahingehend ermitteln, ob sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte“, sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Das Tatmesser sei sichergestellt worden. Eine Person im Hamburger Hauptbahnhof hatte offenbar wahllos auf Passanten eingestochen. Zum Zeitpunkt der Tat gegen 18.00 Uhr war der Bahnsteig zwischen den Gleisen 13 und 14 voller Menschen. Als mutmaßliche Täterin hatte die Polizei vor Ort eine Frau festgenommen. Sie habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe die Verdächtige allein gehandelt.