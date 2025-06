„Woher soll ich Medikamente bekommen?”

Die sechsjährige Nur Huda al-Hajjaj aus Gaza leidet an der Schmetterlingskrankheit - einer seltenen Hauterkrankung. Aufgrund fehlender Medikamente kann sie nicht behandelt werden. Israel hatte die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen rund drei Monate lang blockiert. Erst seit vergangener Woche erreichen erste Lkw die palästinensische Enklave. Nach israelischen Angaben überquerten am Donnerstag 107 Lkw die Grenze. Die UN kritisieren das als unzureichend und fordern mindestens 500 Lkw täglich. Die rund 2,3 Millionen Menschen in Gaza leiden an Hungersnot und Krankheiten, die aufgrund fehlender Medikamenten nicht behandelt werden können. Indes intensiviert Israel seinen Vernichtungskrieg in Gaza, bei dem laut palästinensischen Angaben bisher mehr als 53.000 Menschen getötet wurden.