Macron von seiner Frau geohrfeigt

Aufnahmen zeigen, wie First Lady Brigitte Macron Präsident Emmanuel Macron offenbar eine Ohrfeige gibt – kurz vor ihrer Ankunft in Hanoi am 25. Mai. Der Vorfall an Bord der Präsidentenmaschine sorgt für Spekulationen, während Macron eine diplomatisch brisante Südostasien-Reise beginnt.