Merz kritisiert erstmals Israels Vernichtungskrieg in Gaza

Nach 19 Monaten Vernichtungskrieg in Gaza hat Bundeskanzler Friedrich Merz erstmals das Vorgehen der israelischen Armee kritisiert. „Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, (...) lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen“, sagte er am Montag beim WDR Europaforum.