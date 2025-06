Linken-Chefin: Israel betreibt „ethnische Säuberung“

Bei der Digitalkonferenz re:publica25 am Mittwoch in Berlin hat sich die Linken-Chefin Heidi Reichinnek zur Lage im Gazastreifen geäußert. Angesichts der humanitären Katastrophe sei eine Kritik an der israelischen Regierung nicht nur erlaubt, sondern notwendig – „jetzt mehr denn je“, betonte sie.