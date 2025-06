Protestaktion: Türkischer Sportler wirft Medaille in den Nil

Der pro-palästinensische Wushu-Sportler Necmettin Erbakan Akyüz hat seine EM-Goldmedaille in den Nil geworfen – als Protest gegen ein Untersuchungsverfahren der Wushu Kungfu Federation of Europe (WKFE). Akyüz hatte bei der EM 2023 in Istanbul durch das Schwenken der Palästina-Flagge und einen Dabke-Tanz seine Solidarität mit Palästina bekundet. Infolgedessen wurde ihm der Meisterschaftstitel aberkannt. Nach eigenen Angaben bereut der türkische Profisportler seine damalige Solidaritäts-Aktion auch heute nicht. Im Mai 2024 wurde Akyüz vom türkischen Präsidenten Erdoğan mit dem Nationalen Wohltätigkeitspreis ausgezeichnet.