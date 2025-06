Imagine Dragons zeigt Solidarität mit Palästina

Dan Reynolds hat bei einem Konzert in Mailand eine Palästina-Flagge von einem Fan entgegengenommen und geschwenkt. Aufnahmen vom Dienstag zeigen, wie die Fans der US-Pop-Rock-Band Imagine Dragons seine Solidarität mit Palästina mit lautem Jubel begrüßten. Imagine Dragons war im August 2023 in die Kritik geraten, weil die Band trotz internationaler Boykottaufrufe in Israel aufgetreten war. Angesichts des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza hatten Menschenrechtsorganisationen und zahlreiche Fans die Gruppe damals aufgefordert, die Konzerte abzusagen.