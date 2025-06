Gaza: Sanitäter kämpft um das Leben eines Babys

Die Rettungskräfte im Gazastreifen arbeiten längst am Limit: Aufnahmen zeigen einen palästinensischen Sanitäter, der am Steuer eines Krankenwagens sitzt und dabei eine Herzdruckmassage bei einem bewusstlosen Baby durchführt. Der vier Monate alte Mishal al-Saloul wurde am Sonntag bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Nuseirat schwer verletzt. Berichten zufolge erlag Mishal seinen Verletzungen.