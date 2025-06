„Mein Mann ist auf der Madleen – sie wurden um 3 Uhr nachts entführt“

In Mannheim protestierten zahlreiche Menschen bei einer Eilkundgebung der Freedom Flotilla Coalition. Sümeyra Ordu, Mitglied des Teilnehmerkomitees, berichtet, dass ihr Ehemann Şuayb Ordu mit elf weiteren Aktivisten an Bord der „Madleen“ war, als das Schiff in internationalen Gewässern von der israelischen Armee gewaltsam gestürmt und die Besatzung verschleppt wurde. Sie spricht von einer gezielten, völkerrechtswidrigen Entführung durch Israel und wirft westlichen Regierungen vor, durch ihr Schweigen und ihre Passivität Mitschuld zu tragen.