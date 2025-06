Berlin: Protest gegen Israels Madleen-Überfall

Hunderte Menschen haben in Berlin gegen den israelischen Überfall auf das Gaza-Hilfsschiff Madleen protestiert. Bei der Kundgebung am Montag forderten die Demonstranten von der Bundesregierung, sich für die Freilassung der entführten Besatzungsmitglieder einzusetzen. Zudem wurde ein Ende der Unterstützung des israelischen Vernichtungskriegs in Gaza verlangt.