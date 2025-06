Gaza-Aktivisten starten Konvoi nach Rafah

Nach dem israelischen Überfall auf das Gaza-Hilfsschiff Madleen ist in Tunesien am Montag ein Konvoi mit Friedensaktivisten in Richtung Ägypten gestartet. In dem Buskonvoi „Soumoud“ befinden sich laut Medienberichten 1.700 Aktivisten, die zum ägyptischen Grenzübergang Rafah fahren wollen. Dort möchten sie nach eigenen Angaben auf die humanitäre Notlage in dem Küstengebiet aufmerksam machen.