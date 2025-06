FC-Bayern-Star Sané in Istanbul empfangen

Nationalspieler Leroy Sané ist bei seiner Ankunft in Istanbul begeistert empfangen worden. Der 29-Jährige, der künftig für Galatasaray spielen wird, landete in der Nacht auf Donnerstag in der türkischen Metropole. Sanés Vertrag bei Bayern München läuft Ende des Monats aus.