Nachdem Saudi-Arabien zuvor alle Gebete für die Öffentlichkeit ausgesetzt hat, hat es nun auch explizit die „Tarawih“-Gebete in den beiden heiligen Moscheen der Städte Mekka und Medina ausgesetzt, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen.

„Tarawih“, also besondere Nachtgebete, die während des heiligen Monats Ramadan durchgeführt werden, sollen in der sogenannten Großen Moschee und in der Moschee des Propheten ohne öffentliche Teilnahme stattfinden, informierte Abdul Rahman As-Sudais, Präsident des Generalpräsidiums für Angelegenheiten der beiden heiligen Moscheen in Mekka und Medina.

Tarawih soll hauptsächlich mit dem Personal vor Ort durchgeführt werden, sagte As-Sudais in einer Erklärung auf Twitter.

In der Erklärung hieß es auch, dass das „Itikaf“ - die islamische Praxis, sich zum Beten in die Moschee zurückzuziehen - in beiden Moscheen abgesagt wurde. Es hieß auch, dass die „Umrah“, die kleine Pilgerfahrt, bis auf weiteres ausgesetzt bleibt.

Das neuartige Coronavirus, dessen Erkrankung offiziell als Covid-19 bekannt ist, hat sich seit seinem Auftreten im Dezember letzten Jahres in Wuhan, China, auf 185 Länder und Regionen ausgebreitet. Die USA und Europa sind international am stärksten betroffen.

Weltweit gibt es mehr als 2,4 Millionen Fälle und über 170.000 Todesfälle. Mehr als 650.000 Menschen haben sich von dem Virus erholt.