Politischer Einfluss auf Landkarten „Golf von Mexiko“ oder „Golf von Amerika“? Aktuelle Ansicht im Google-Kartendienst:

Nach der Umbenennung des „Golfs von Mexiko” in „Golf von Amerika” durch US-Präsident Donald Trump hat Google den Namen in seinem Kartendienst entsprechend geändert. Nutzern in den USA wird der Meerbusen als Golf von Amerika angezeigt, anderswo sind beide Bezeichnungen zu sehen. Trump hatte die Umbenennung kurz nach seinem Amtsantritt vor drei Wochen angeordnet. Nach Google folgt nun auch Apple in seiner Karten-App der Umbenennung. Der neue Name wird zunächst nur Nutzern in den USA angezeigt, eine Anpassung in anderen Regionen soll aber folgen, wie Apple dem Finanzdienst Bloomberg mitteilte.