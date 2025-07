Ein Terroranschlag der YPG/PKK hat mindestens 40 Zivilisten, darunter 11 Kinder, im Nordwesten Syriens am Dienstag das Leben gekostet. Weitere 47 Menschen wurden bei dem Anschlag im Stadtzentrum von Afrin verwundet.

Der Terrorangriff wurde mit einem bombenbestückten Treibstofftanker durchgeführt. Die Explosion war so heftig, dass zahlreiche Gebäude in der Radschu-Straße, wo der Tanker hoch ging, beschädigt wurden.

Ausländische Stimmen verurteilten den Terroranschlag. Die Sprecherin des US-Außenministeriums, Morgan Ortagus, sagte in einer Erklärung: „Die Vereinigten Staaten verurteilen den Terrorakt, der heute in Afrin, Syrien, verübt wurde und bei dem Dutzende von Menschen ums Leben kamen, die auf dem zentralen Markt einkauften, als sie sich darauf vorbereiteten, ihr Ramadan-Fasten zu brechen. Erste Berichte deuten darauf hin, dass viele Opfer Zivilisten waren, darunter auch Kinder.“

US-Außenminister Mike Pompeo kommentierte auf Twitter, dass die USA nach „dem heutigen feigen Terrorakt, der an unschuldigen Opfern in Afrin verübt wurde“, ihren Aufruf zur Unterstützung und Umsetzung eines landesweiten Waffenstillstands in Syrien erneuern. „Solche Akte des Bösen sind von keiner Seite in diesem Konflikt hinnehmbar“, fügte er hinzu.

Der britische Staatsminister für den Nahen Osten und Nordafrika James Cleverly sagte: „Ich bin entsetzt über Berichte, dass heute Dutzende von Zivilisten durch eine Bombe getötet wurden, die auf einem Marktplatz in Afrika, Syrien, explodiert ist.“

Der örtliche UN-Koordinator und Koordinator für humanitäre Hilfe für Syrien, Imran Riza, und der regionale UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in der Syrien-Krise, Kevin Kennedy, prangerten den Bombenanschlag ebenfalls scharf an.

Im Januar 2019 startete die Türkei die „Operation Olivenzweig“, um die Region Afrin von terroristischen Elementen der YPG/PKK zu befreien. In ihrer mehr als 30-jährigen Terrorkampagne gegen die Türkei hat die PKK - von der Türkei, den USA und der EU als terroristische Organisation gelistet - den Tod von 40.000 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Babys, zu verantworten. Die YPG ist der syrische Ableger der PKK-Organisation.