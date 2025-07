Unterwasserwelt von Venedig

Wenn das Coronavirus einen positiven Nebeneffekt hat, dann auf die Natur: Normalerweise sind die Kanäle in Venedig durch Motorboote und Touristen ökologisch belastet. Aufgrund des geringen Schiffsverkehrs ist das Wasser in der italienischen Stadt nun so sauber, dass Quallen und andere Meereslebewesen gesichtet wurden.