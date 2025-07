In Kooperation mit dem Präsidium für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften (YTB) hat die Sultan Ahmet Moschee in Kirchheim unter Teck eine Spendenaktion gestartet. Die Gemeinde der Moschee, die der Türkisch-Islamischen Anstalt für Religion (DITIB) angehört, verteilte kostenlose Lebensmittel an hilfsbedürftige Menschen.

Die YTB unterstützte das gemeinnützige „Foodsharing“-Projekt, indem sie die leeren Regale der Menschen in dem Ort mit neuen Lebensmitteln wieder auffüllte. Insgesamt bekam die Moschee im Rahmen ihrer Initiative drei Tonnen Nahrungsmittel für Spenden zusammen. „Es freut uns sehr, vielen bedürftigen Menschen in Kirchheim und Umgebung helfen zu können“, erklärte ein Gemeindevertreter.

Im nordwestfälischen Hagen half YTB einem lokalen Verein bei einer Hilfskampagne zur Unterstützung eines Altersheims. Dabei lieferte das Präsidium 1000 Mundschutz-Masken, um den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu unterstützen. Alte Menschen sind besonders anfällig für die neuartige Lungenerkrankung und gehören deshalb zur sogenannten „Risikogruppe“ an.

Derweil sind in Deutschland bis Sonntagnachmittag über 163.200 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Mindestens 6715 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 130.600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.