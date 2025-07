Der Flughafen Wien hat Passagieren freiwillige COVID-19-Tests bereitgestellt, hieß es am Montag laut einer Erklärung des Hauptstadtflughafens von Österreich.

Der Flughafen Wien bietet „direkt vor Ort am Airport die Möglichkeit, einen molekularbiologischen Covid-19-Test (PCR-Test) zu machen“, heißt es in der Stellungnahme. Das Ergebnis des Tests liege in der Regel innerhalb von drei Stunden vor. Die Tests werden von der Confidence DNA Analysen GmbH durchgeführt.

Diejenigen, die negativ getestet werden, müssen nach ihrer Ankunft in Österreich keine 14 Tage lang in Selbstquarantäne bleiben, fügte die Erklärung hinzu. „Auch kann eine bereits angetretene Quarantäne damit vorzeitig beendet werden.“ Sollte das Ergebnis jedoch positiv ausfallen, werden der Passagier und Behörden umgehend informiert.

Bei dem Test handelt es sich um eine private Dienstleistung, die für Passagiere, die entweder nach Wien kommen oder Wien verlassen, 190 Euro kostet.

Der Test kann auch eine quarantänefreie Einreise im Zielland erlauben. „Bei einer Rückreise innerhalb von vier Tagen gilt der Test auch für die Wiedereinreise in Österreich“, berichtete das Luftfahrt-Nachrichtenportal „aero.de“.

Die Durchführung der neuen Methode hat Potential, ein Beispiel für andere Regierungen auf der ganzen Welt zu werden, um die Ausbreitung des Coronavirus effektiver zu stoppen. Der Internationale Flughafen Hongkong war der erste Airport der Welt, der ab dem 8. April einen obligatorischen COVID-19-Test einführte.